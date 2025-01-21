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Полузащитник «Акрона» Лончар назвал самого сильного игрока РПЛ

Полузащитник «Акрона» Лончар назвал самого сильного игрока РПЛ
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Футболист тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар заявил, что считает футболиста «Спартака» Эсекьеля Барко самым сильным игроком Российской Премьер-Лиги. Отметим, что Лончар выступает за «Акрон» с лета 2024 года. Барко в 17 матчах РПЛ нынешнего сезона забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

«Трудно говорить о лучшем игроке чемпионата, но на данный момент, на мой взгляд, это Барко. Мне неправильно так говорить, но он из тех, против кого сложно играть. На данный момент он выглядит лучше всех. Мне нравится стиль его игры, мне нравится наблюдать за ним», — приводит слова Лончара «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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