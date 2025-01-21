Никита Медведев рассказал, какой бонус получил за победу в РПЛ в составе «Локомотива»

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев, ранее выступавший в составе «Локомотива», рассказал о своей зарплате в московском клубе, а также назвал сумму, которую получил за чемпионство в составе железнодорожников.

— Обыватель скажет: Медведев пошёл в «Локо» из-за денег. Честно: моя зарплата не сравнится с той, что получали другие в команде. В прессе раздули, что я зарабатывал сумасшедшие деньги. Будь оно так — спокойненько бы уже закончил. Возмущали эти нелепые слухи про подъёмные, зарплату. Бред.

— Писали, что в ответ на подколы команды про подъёмные ты сказал, что вообще этих подъёмных не видел. Так и не увидел?

— Подъём был. Но там писали сначала про три, потом про четыре миллиона евро. Ты себе представляешь, какие это деньги? Вообще космос. Думал: «Да напишите уже, что десять». Повторю: если бы это было правдой, я бы давно оставил футбол и отдыхал. Во сколько раз меньше было? В десятки раз! Такой же подъём, как и у воспитанников, которые подписывали первый контракт после «Казанки».

— Зарплата была плюс-минус € 1 млн?

— Меньше миллиона. Даже не в районе.

— Какой у был бонус за чемпионство?

— 3–4 миллиона рублей, — приводит слова Медведева Sport24.

Медведев перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2024 года из «Ростова», за который выступал предыдущие два года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях, в пяти из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 34 мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».