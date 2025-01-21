Ананко: слабо представляю себе, как выглядела бы оборона России на ЧМ-2018 без Игнашевича

Бывший тренер «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Ананко поделился мнением об игре защитников поколения экс-игрока ЦСКА и сборной России Сергея Игнашевича.

— В России после схода Игнашевича и Березуцких такого класса защитников и не было?

— Если бы Сергей не согласился выступить на ЧМ-2018, я слабо себе представляю, как наша оборона там выглядела бы. В плане результата. Для того поколения защитников в порядке вещей было отрезать одной передачей полкоманды соперника. Сейчас этим почему-то почти не пользуются. Хотя мы и в Нижнем Новгороде иногда пытались так действовать. Это надо тренировать — само собой не получится, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.