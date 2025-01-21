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Руслан Нигматуллин: для «Реала Сосьедад» трансфер Захаряна — ошибочная инвестиция

Руслан Нигматуллин: для «Реала Сосьедад» трансфер Захаряна — ошибочная инвестиция
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на очередную травму российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Для Захаряна постоянные травмы и отсутствие игровой практики — это трагедия. Понятно, что Арсен не ожидал такого в Испании, но нужно разбираться в причинах травм. Для «Реала Сосьедад» вполне возможно, что трансфер Захаряна — ошибочная инвестиция в том плане, что игрок не оправдывает ожиданий. Неважно, по каким причинам. Пожелаю Арсену восстановления и не потерять форму», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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