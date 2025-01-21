Форвард «Реала» Мбаппе ответил на критику в свой адрес

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на критику в свой адрес. По словам француза, он спокойно относится к хейтерам и очень хорошо чувствует себя в мадридском клубе.

«Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Я нахожусь в своём лучшем моменте за всё время в «Реале». Я очень спокоен, а критика — это нормально. Когда люди говорят негативные вещи, нужно быть спокойным и продолжать идти вперёд», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.