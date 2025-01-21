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Ананко: Сафонов заслужил этот вызов, и Доннарумма с агентом уже начали нервничать

Ананко: Сафонов заслужил этот вызов, и Доннарумма с агентом уже начали нервничать
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Бывший футболист «Аяччо» Дмитрий Ананко высказался о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

— Сафонов заслужил этот вызов, и мы видим, что Доннарумма и его агент уже начали нервничать. А надо на поле себя проявлять. Вот вы спросили: слежу или нет? А я знаю, что «ПСЖ» в Кубке прошёл соперника благодаря двум отражённым пенальти Матвея. Молодец. Радостно за ребят, что проявляют себя.

— Исходя из своего французского опыта что-то посоветуете Матвею?
— Я ещё в самолёте по пути на Корсику выучил 10-15 французских слов. Уже по прилёте мог заказать в ресторане légumes или poisson — овощи или рыбу. Играть пришлось чуть ли не через неделю после приезда. К тому времени я уже знал все основные термины: вперёд, назад, лево, право и так далее. Ещё Николай Петрович Старостин говорил: «Дураки в футбол не играют». Не вижу никаких проблем в том, чтобы выучить базовые термины. Они помогут чувствовать себя увереннее. Тем более у Матвея такая позиция, где нужно командовать. Вот видите: я по-французски уже больше 20 лет не разговариваю, а в памяти слова остались, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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