«Ни перехваливать, ни уничтожать тренера нельзя». Ананко — об оценках Станковича в СМИ

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко отреагировал на слова бывшего одноклубника Вадима Евсеева о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. Напомним, Евсеев заявил, что «ещё два месяца назад журналисты выгоняли Станковича из «Спартака», а теперь поют ему дифирамбы.

«Журналисты — они и есть журналисты. А специалисты — бывшие футболисты и тренеры — это совсем другая история. Вы либо превозносите, либо ругаете. Мало кто хочет глубже разобраться в вопросе. Я считаю, что ни перехваливать, ни уничтожать тренера нельзя — должна быть взвешенная оценка. Есть позитивный период — его нужно закрепить. Раз Станкович добился прогресса, значит, работа ведётся в правильном направлении. А дальше время покажет. Главное — результат на дистанции. За одну игру чемпионство не дают. Я Вадика поддерживаю в этом вопросе», — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.