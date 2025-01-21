Ананко: Бабич с травмой выходил на матч — это значит, что в «Спартаке» сейчас есть команда

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Ананко поделился мнением о нынешних защитниках красно-белых.

— Защитники команды соответствуют устремлениям и амбициям «Спартака»?

— А вы посмотрите на свой же статистический пример. Сколько матчей «на ноль»? 14? По общекомандным цифрам — все соответствуют. Плюс наладились общекомандные действия, подстраховка, взаимопонимание. Показательный для меня момент: выход Бабича на одну из последних встреч года с травмой. Это значит, что в «Спартаке» сейчас есть команда, — сказал Ананко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.