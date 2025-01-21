Килиан Мбаппе одним словом охарактеризовал игру за «Реал»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе одним словом охарактеризовал игру за «Королевский клуб». Француз назвал своё пребывание в стане мадридцев «мечтой».

«Игра за «Реал» — мечта. Каждый день тренироваться, играть на «Бернабеу», носить эту футболку… Это мечта! Даже когда меня критиковали, я знал, что дело не в болельщиках или «Реале». Это была только моя вина, когда я играл плохо», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.