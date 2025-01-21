Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе одним словом охарактеризовал игру за «Реал»

Килиан Мбаппе одним словом охарактеризовал игру за «Реал»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе одним словом охарактеризовал игру за «Королевский клуб». Француз назвал своё пребывание в стане мадридцев «мечтой».

«Игра за «Реал» — мечта. Каждый день тренироваться, играть на «Бернабеу», носить эту футболку… Это мечта! Даже когда меня критиковали, я знал, что дело не в болельщиках или «Реале». Это была только моя вина, когда я играл плохо», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

Материалы по теме
Форвард «Реала» Мбаппе ответил на критику в свой адрес
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android