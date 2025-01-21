Ивелин Попов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов оценил шансы красно-белых на победу в Российской Премьер-Лиге нынешнего сезон и высказался о главном тренере команды Деяне Станковиче.

«Мне он нравился как игрок, очень сильный. По поводу того, что Деян проделывает со «Спартаком», я смотрю в турнирную таблицу, и у них получаются очень хорошие результаты. Достойно себя проявляет. У команды есть шанс на чемпионство, два очка разницы, а до конца чемпионата ещё 12 туров. На мой взгляд, Станкович работает очень хорошо. Плюс это тренер, который выигрывал титулы и с «Црвеной Звездой», и с «Ференцварошем». У него есть чемпионский дух, он может завоевать трофей в «Спартаке», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.