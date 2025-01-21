Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своём отношении к сборной Франции. Напомним, в ноябре 2024 года форварда не вызвали в национальную команду на матчи Лиги наций.

«У меня нет никаких проблем со сборной Франции. Не могу дождаться, когда вернусь в неё в марте. Моя любовь к Франции не изменилась, я хочу помочь своей стране пройти квалификацию [на чемпионат мира]», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.