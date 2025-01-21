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Игорь Семшов: тренируясь рядом с Энрике, молодёжь «Зенита» будет расти

Игорь Семшов: тренируясь рядом с Энрике, молодёжь «Зенита» будет расти
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на переход в команду футболиста Луиса Энрике из «Ботафого».

«Не стоит оценивать сумму трансфера Луиса Энрике. Нужно оценивать его футбольные способности. Энрике — молодой футболист, который производит достаточно хорошее впечатление. Недавно он начал играть и забивать за сборную Бразилии.

Энрике должен усилить «Зенит». В то же время хочется, чтобы в изолированное от еврокубков время появлялись российские футболисты. Тренируясь и играя рядом с Энрике, российские молодые футболисты будут расти. Не стоит зацикливаться только на трансферах — нужно обращать внимание и на наши молодые дарования. У Энрике хорошая левая нога, не боится идти в дриблинг. У «Зенита» налажена бразильская трансферная политика. Думаю, Энрике берут, чтобы он играл», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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