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Прудников призвал российских игроков брать пример с полузащитника «Гавра» Кузяева

Прудников призвал российских игроков брать пример с полузащитника «Гавра» Кузяева
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Бывший нападающий «Спартака», «Томи», «Анжи», Кубани» и московского «Динамо» Александр Прудников призвал российских футболистов поступать по примеру полузащитника Далера Кузяева. Напомним, Кузяев перешёл во французский «Гавр» на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Зенитом».

«Некоторым нашим игрокам можно поступать как Кузяев. Это тоже вариант, им можно воспользоваться. Иногда надо вытащить себя самостоятельно из комфортной обстановки в непривычную среду, в сильный чемпионат. Возможно, клуб, в котором он играет, не претендует на самые высокие места, зато он играет против сильных игроков, и за счёт этого растёт как футболист», — приводит слова Прудникова Metaratings.

В европейских чемпионатах выступают сразу несколько российских футболистов. В частности, голкипер Матвей Сафонов защищает цвета «ПСЖ» с лета 2024-го. Полузащитник Арсен Захарян играет за «Реал Сосьедад», Магомед Оздоев и Фёдор Чалов — за греческий ПАОК. С 2018 года за французский «Монако» выступает Александр Головин.

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