«Проблема в этом». Мбаппе раскрыл, почему провалил старт в «Реале»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему плохо играл в первых матчах за мадридский клуб. По его мнению, всё дело в переизбытке мыслей — он слишком много думал на поле, поэтому не мог расслабиться и проявить себя.

«Моя проблема в том, что в первых матчах я слишком много думал — куда двигаться, в какой зоне находиться, как адаптироваться… А когда ты слишком много думаешь, ты не можешь играть хорошо», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.