Никита Медведев назвал лучшего вратаря России из нового поколения

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком на этой позиции в России на данный момент, а также выделил Евгения Латышонка из «Зенита».

— Когда играл Джанаев, ты называл его лучшим вратарём России. Кто сейчас?

— Буду банален: Акинфеев. 20 лет на высочайшем уровне — нам всем до такого расти и расти. Из нового поколения — пускай Латышонок. Кстати, надеюсь, Сослан ещё продолжит, — приводит слова Медведева Sport24.

Медведев перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2024 года из «Ростова», за который выступал предыдущие два года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях, в пяти из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 34 мяча. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».