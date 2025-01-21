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Рашфорд рискует не уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна

Рашфорд рискует не уйти из «Манчестер Юнайтед» до закрытия зимнего трансферного окна
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Английский нападающий Маркус Рашфорд может остаться в «Манчестер Юнайтед» после закрытия зимнего трансферного окна, сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X. По информации источника, такой вариант развития событий становится всё более и более вероятным.

Вместе с тем Плеттенберг отмечает, что «Боруссия» Дортмунд, «Милан» и «Барселона» по-прежнему сохраняют интерес к игроку, но не могут договориться с манкунианцами по сумме перехода Маркуса.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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