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Стала известна сумма отступных Ивана Сергеева в «Крыльях Советов»

Стала известна сумма отступных Ивана Сергеева в «Крыльях Советов»
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Сумма отступных в контракте нападающего Ивана Сергеева с самарскими «Крыльями Советов» составляет € 10 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У «Зенита» есть опция обратного выкупа. Также по условиям контракта предусмотрено, что в случае продажи Сергеева 30 процентов от перепродажи полагаются «Зениту», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, Иван Сергеев в текущем сезоне провёл за «Крылья Советов» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Он вернулся в самарский клуб прошлым летом из санкт-петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые купили вместо него Александра Соболева из «Спартака».

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