Деменко: если Луис Энрике футболист уровня Халка, это большое приобретение для «Зенита»

Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«Не знаю, почему «Зенит» заплатил € 35 млн за Луиса Энрике. Если это футболист уровня Халка, это будет большое приобретение для питерской команды. Что касается дальнейшего развития, для чемпионата России такие покупки преждевременны. Спорный момент, сможет ли «Зенит» потом продать Энрике примерно за такую же сумму и отбить € 35 млн», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.