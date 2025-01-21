Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: если Луис Энрике футболист уровня Халка, это большое приобретение для «Зенита»

Деменко: если Луис Энрике футболист уровня Халка, это большое приобретение для «Зенита»
Комментарии

Российский экс-футболист Максим Деменко отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«Не знаю, почему «Зенит» заплатил € 35 млн за Луиса Энрике. Если это футболист уровня Халка, это будет большое приобретение для питерской команды. Что касается дальнейшего развития, для чемпионата России такие покупки преждевременны. Спорный момент, сможет ли «Зенит» потом продать Энрике примерно за такую же сумму и отбить € 35 млн», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Главный трансфер зимы в России — у «Зенита»! Всё о сделке по Энрике, Венделу и Артуру
Главный трансфер зимы в России — у «Зенита»! Всё о сделке по Энрике, Венделу и Артуру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android