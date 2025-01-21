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Карло Анчелотти раскрыл, планирует ли он покидать «Реал» следующим летом

Карло Анчелотти раскрыл, планирует ли он покидать «Реал» следующим летом
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о своём возможном уходе из мадридского клуба.

«Я абсолютно точно не принимал решений об уходе из «Реала». Я надеюсь остаться в клубе ещё на четыре года, как и президент Флорентино Перес (он был переизбран на свой пост. — Прим. «Чемпионата»). Было бы идеально провести большое совместное прощание в 2029 году!» — приводит слова Карло Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет пост главного тренера «Реала» по окончании текущего сезона. На вакантное место будет назначен экс-футболист «сливочных» Хаби Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».

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