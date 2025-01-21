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Семшов: мы сами виноваты в том, что легионеры себе позволяют — целуем их в одно место

Семшов: мы сами виноваты в том, что легионеры себе позволяют — целуем их в одно место
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Известный российский экс-футболист Игорь Семшов отреагировал на забастовки легионеров в некоторых клубах РПЛ. В частности, от прокомментировал ситуацию в «Динамо» — на зимние сборы клубы не явился один из лидеров Бителло.

«Только легионеры позволяют себе подобное в России. Но мы сами виноваты, ведь распустили их и целуем в одно место. Хотя некоторые даже не играли за сборную и не знают, что это такое.

Если Бителло не хочет играть за «Динамо», его надо отпускать. Нужно решить вопрос полюбовно и искать ему замену. Есть футболисты, которые хотят играть. Да, Бителло — хороший футболист и приносил «Динамо» пользу. Это вообще удивительно: «Динамо» борется за медали, а футболист посреди сезона уходит. Таким образом он показывает, что не хочет играть за этот клуб. Ни в коем случае не надо удерживать, а штрафные санкции нужно применить. Нужно ставить на место, уважать себя и наших футболистов. С Бителло нужно попрощаться», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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