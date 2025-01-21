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Игрок «Акрона» Лончар сравнил РПЛ с чемпионатами Сербии и Венгрии

Игрок «Акрона» Лончар сравнил РПЛ с чемпионатами Сербии и Венгрии
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Футболист тольяттинского «Акрона» и сборной Черногории Стефан Лончар сравнил сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатами Сербии и Венгрии.

«Когда играл в Сербии три года назад, я тоже много бегал, но там футбол медленнее. Ещё там не сильно обращают внимание на физические показатели игроков. После Сербии играл в Венгрии, этот чемпионат сильнее, и я там тоже был среди лидеров по пробегу. В «Акроне» требования оказались ещё серьёзнее, чем в Венгрии. Здесь футбол такой, что приходится отдавать себя до последней капли. Я много работаю, но важно понимать, что я не один такой, кто много бегает. Вся команда старается», — сказал Лончар в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Сербии полузащитник выступал в составе клуба «Нови Пазар», а в Венгрии — за «Дебрецен». В текущем сезоне Стефан Лончар провёл за «Акрон» во всех турнирах 19 матчей, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение игрока с российским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость черногорца в € 1,5 млн.

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