Олег Терёхин: жалко Захаряна — его травмы отбирают очень много времени

Бывший российский футболист Олег Терёхин прокомментировал новость об очередной травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«У Захаряна идёт непонятная череда травм. Сейчас ему нужно восстановиться и играть здоровым, однако его травмы отбирают очень много времени. Жалко Арсена. Надо терпеть, лечиться и тренироваться», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.