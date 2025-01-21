В «Пари НН» отреагировали на интерес к нападающему «Левски» Сангаре

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, действительно ли нижегородцы проявляют интерес к нападающему «Левски» Мустафе Сангаре.

«К Сангаре действительно есть интерес. Но какие-то комментарии на данный момент преждевременны», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, об интересе «Пари НН» к Сангаре сообщал «РБ Спорт». Ранее в болгарских СМИ была информация, что российский клуб договорился с «Левски», но она не получила подтверждения. На данный момент «Пари Нижний Новгород» взял паузу в переговорах по нападающему.