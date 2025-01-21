Карпин — о сборах: все футболисты прибыли в команду в нормальном состоянии

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о форме игроков своей команды после начала зимних учебно-тренировочных сборов.

— После возвращения из отпуска из игроков кто‑то удивил своей формой или, наоборот, кто‑то просел?

— Нет, все прибыли в нормальном состоянии для этого времени. Никто не удивил в плохом или хорошем смысле и никто не расстроил. Всё в рабочем режиме, ничего сверхъестественного не происходит, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Валерия Карпина набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ростов» на своём поле примет московское «Динамо» 2 марта.