Медведев: на месте Антона Миранчука остался бы в «Локо», окончательно стал бы легендой

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев, ранее выступавший в составе «Локомотива», высказался о переходе полузащитника Антона Миранчука в швейцарский «Сьон», а также оценил трансфер экс-голкипера железнодорожников Даниила Худякова в австрийский «Штурм».

— На месте Антона Миранчука ты бы не рвался в «Сьон»?

— Остался бы в «Локомотиве», 100%. Окончательно стал бы легендой клуба. Но я не знаю, что у Антона в голове. Вот на месте Сафонова без вопросов согласился бы на «ПСЖ». Но одно дело — играть за Париж, и совсем другое — играть против него пару раз в год. Да наши клубы и играли — в Лиге чемпионов. Может, в её отсутствие ребята и уходят. Я-то сейчас не нужен никому в Европе — кто-кто, а я свою очередь туда пропустил. Но футболисты в расцвете сил стремятся в еврокубки — как тот же Чалов. И правильно делают.

— Трансфер Худякова в «Штурм» — другое дело?

— Ехать стоило уже хотя бы ради тех матчей в ЛЧ, что Даня уже провёл. Стремление в Европу для молодого разумно, — приводит слова Медведева Sport24.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В «Штурм» Худяков попал летом 2024 года. За австрийский клуб российский голкипер провёл четыре матча, в том числе два — в Лиге чемпионов. В этих играх Даниил пропустил четыре мяча и дважды сохранил свои ворота в неприкасновенности.