Андрей Кобелев: со спортивной точки зрения трансфер Энрике был нужен «Зениту»

Российский тренер Андрей Кобелев отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«Я никогда не считал чужие деньги, но для меня сумма, выплаченная за Энрике, — возможность увидеть разницу между покупкой одного футболиста и годовым бюджетом какого-нибудь клуба РПЛ. Если уйдут Клаудиньо, Артур и Вендел, «Зениту» необходимо усиливаться. Со спортивной точки зрения этот трансфер был просто нужен. Если три бразильца уйдут, «Зенит» на флажке трансферного окна возьмёт ещё кого-то», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.