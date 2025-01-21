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Андрей Кобелев: со спортивной точки зрения трансфер Энрике был нужен «Зениту»

Андрей Кобелев: со спортивной точки зрения трансфер Энрике был нужен «Зениту»
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Российский тренер Андрей Кобелев отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

«Я никогда не считал чужие деньги, но для меня сумма, выплаченная за Энрике, — возможность увидеть разницу между покупкой одного футболиста и годовым бюджетом какого-нибудь клуба РПЛ. Если уйдут Клаудиньо, Артур и Вендел, «Зениту» необходимо усиливаться. Со спортивной точки зрения этот трансфер был просто нужен. Если три бразильца уйдут, «Зенит» на флажке трансферного окна возьмёт ещё кого-то», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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