Агент Лоррана отреагировал на информацию о переходе игрока в ЦСКА

Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы Лоррана из «Фламенго», отреагировал на новости о переходе игрока в ПФК ЦСКА.

«Интерес — это не переговоры, а переговоры — не сделка», — сказал Фрейтас в беседе корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что ЦСКА сделал уже несколько предложений по Лоррану, но «Фламенго» не принял ни одного из них.

На зимний перерыв чемпионата России ЦСКА ушёл на шестом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 31 очко.