Колыванов — об Энрике в «Зените»: хорошие игроки стоят хороших денег

Бывший футболист сборной России, ныне тренер Игорь Колыванов отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«Хорошие игроки стоят хороших денег. «Зенит» знает, кого покупает. Главное, чтобы Энрике помог выполнить поставленную задачу перед командой в 100-летие «Зенита». Нужно быть в полной боевой готовности, чтобы вторую часть чемпионата пройти более успешно», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.