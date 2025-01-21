Лещук назвал самых принципиальных соперников «Динамо» в РПЛ

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, считает ли он «Спартак» самым принципиальным соперником для бело-голубых.

«Наверное, да. Плюс «Зенит». Если «Динамо» выйдет из чемпионской гонки, чья победа будет менее приятна? Мне будет уже без разницы, если мы не станем участвовать в гонке. Какая разница, кто выиграет, если это будем не мы? При этом всегда хочется, чтобы в гонке за золото была интрига», — приводит слова Лещука «Советский спорт».

Лещуку 28 лет, за «Динамо» он выступает с 2018-го. В нынешнем сезоне Игорь провёл 10 матчей во всех турнирах, одну встречу отыграл «на ноль», а также отметился забитым мячом в ворота «Ахмата». По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.