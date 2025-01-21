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Мусиала интересен «Барселоне», Флик мечтает подписать 21-летнего хавбека — Sport.es

Мусиала интересен «Барселоне», Флик мечтает подписать 21-летнего хавбека — Sport.es
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«Барселона» проявляет интерес к 21-летнему атакующему полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик мечтает подписать Мусиалу, который дебютировал в составе мюнхенского клуба под его руководством. Сам игрок также испытывает симпатию к «Барселоне», поскольку в детстве он являлся фанатом её экс-нападающего Лионеля Месси.

Однако подчёркивается, что в случае окончательного решения «Барселоны» подписать Мусиалу у испанского гранда могут возникнуть проблемы с освобождением места в зарплатном фонде клуба.

В нынешнем сезоне Мусиала принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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