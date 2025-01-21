Гершкович: цена Энрике — второй вопрос для «Зенита». Главное, что он большой мастер

Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович высказался о новичке «Зенита» бразильском вингере Луисе Энрике.

«Я даже и не думаю о стоимости трансфера Энрике в «Зенит». Прежде всего важно, насколько он будет полезен и как оправдает траты. Он хороший футболист, игрок сборной Бразилии — это марка и имя. Хочется пожелать, чтобы он показал своё мастерство. Переезд всегда связан с трудностями адаптации и вливания в коллектив. Но самое главное, что он большой мастер. А деньги — второй вопрос.

«Зенит» уже объявил об уходе Вендела и Артура. Думаю, это как раз те средства, которые вернутся обратно в «Зенит», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

О переходе Энрике «Зенит» объявил накануне, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. В «Ботафого» уже в январе отправится Артур, в конце сезона — Вендел. Луис Энрике подписал контракт с «Ботафого» в феврале прошлого года, перейдя из испанского «Бетиса». В сезоне-2024 вингер провёл за свой новый клуб 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.