«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле, если англичане отпустят Гарначо — Mattino

«Наполи» готов продать нападающего Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед», проявляющий интерес к нигерийскому футболисту, при условии, что «красные дьяволы» не будут препятствовать переходу вингера Алехандро Гарначо в неаполитанский клуб. Об этом сообщает Spazio Napoli со ссылкой на ll Mattino.
По информации источника, в случае согласия манкунианцев «Наполи» готов продать Осимхена в «Манчестер Юнайтед» за сумму менее чем € 75 млн.
Ранее в СМИ появлялись сведения, что итальянский клуб предлагает «красным дьяволам» € 60 млн за Гарначо.
В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
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