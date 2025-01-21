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«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле, если англичане отпустят Гарначо — Mattino

«Наполи» готов продать нападающего Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед», проявляющий интерес к нигерийскому футболисту, при условии, что «красные дьяволы» не будут препятствовать переходу вингера Алехандро Гарначо в неаполитанский клуб. Об этом сообщает Spazio Napoli со ссылкой на ll Mattino.

По информации источника, в случае согласия манкунианцев «Наполи» готов продать Осимхена в «Манчестер Юнайтед» за сумму менее чем € 75 млн.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что итальянский клуб предлагает «красным дьяволам» € 60 млн за Гарначо.

В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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