Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле, если англичане отпустят Гарначо — Mattino

«Наполи» готов продать Осимхена в «МЮ» дешевле, если англичане отпустят Гарначо — Mattino
Аудио-версия:
Комментарии

«Наполи» готов продать нападающего Виктора Осимхена в «Манчестер Юнайтед», проявляющий интерес к нигерийскому футболисту, при условии, что «красные дьяволы» не будут препятствовать переходу вингера Алехандро Гарначо в неаполитанский клуб. Об этом сообщает Spazio Napoli со ссылкой на ll Mattino.

По информации источника, в случае согласия манкунианцев «Наполи» готов продать Осимхена в «Манчестер Юнайтед» за сумму менее чем € 75 млн.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что итальянский клуб предлагает «красным дьяволам» € 60 млн за Гарначо.

В нынешнем сезоне Осимхен выступает в составе «Галатасарая» на правах аренды. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
«Наполи» близок к достижению соглашения с игроком «МЮ» Гарначо — Corriere dello Sport

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android