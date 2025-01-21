Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск

«Монако» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Монако» и «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. Игру будет обслуживать словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Астон Вилла» — пятая (13 очков). По итогам восьми туров общего этапа будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Материалы по теме
«Монако» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на игру общего этапа Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android