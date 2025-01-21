Руслан Пименов: Захаряну нужно менять команду — у Арсена нет фарта

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне на фоне новости о новой травме футболиста, полученной в испанском клубе.

«Захаряну нужно что-то менять. Скорее всего, команду. У Арсена просто нет фарта», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.