Деменко: Вендел — большой помощник «Зенита», он это доказывает много лет

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о важности для санкт-петербургского клуба хавбека Вендела, который по окончании нынешнего сезона перейдёт в бразильский «Ботафого».

«Конечно, Вендел — большой помощник «Зенита». Это добротный и качественный футболист, который много лет это доказывает. Но у латиноамериканцев есть проблема. Когда они заработали определённое количество денег, хотят быть поближе к дому и семье», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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