Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Байер 04. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: Вендел — большой помощник «Зенита», он это доказывает много лет

Деменко: Вендел — большой помощник «Зенита», он это доказывает много лет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко высказался о важности для санкт-петербургского клуба хавбека Вендела, который по окончании нынешнего сезона перейдёт в бразильский «Ботафого».

«Конечно, Вендел — большой помощник «Зенита». Это добротный и качественный футболист, который много лет это доказывает. Но у латиноамериканцев есть проблема. Когда они заработали определённое количество денег, хотят быть поближе к дому и семье», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вендел выступает в составе «Зенита» с 2020 года. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 34 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Гершкович — об уходе Вендела: «Зениту» нужно меньше игроков такого уровня

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android