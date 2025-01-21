«Порту» проявил интерес к экс-тренеру «Милана» Фонсеке, он ответил отказом — Николо Скира

«Порту» проявляет интерес к Паулу Фонсеке, который ранее возглавлял «Милан», рассматривая его в качестве нового главного тренера португальской команды. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Порту» сделал запрос о бывшем главном тренере «россонери», однако Фонсека ответил отрицательно, сославшись на то, что у него на данный момент другие планы.

Напомним, 20 января «Порту» объявил об отставке Витора Бруно с поста главного тренера спустя полгода после назначения. Исполняющим обязанности главного тренера «Порту» стал Жозе Тавареш.

Фонсека возглавлял «Милан» с июня по декабрь 2024 года. Ранее Паулу также трудился главным тренером в «Авеше», «Порту», «Браге», «Пасуш де Феррейре», «Шахтёре», «Лилле» и «Роме».