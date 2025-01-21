Аморим повредил телевизор, критикуя игроков после проигрыша «Брайтону» — The Athletic

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим повредил большой телевизор в раздевалке команды во время критики своих футболистов после поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:3). Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, телевизор, который использовался для тактических разборов, нуждается в ремонте.

Также подчёркивается, что подобное поведение португальского специалиста удивило многих в клубе, поскольку обычно он анализирует произошедшее на поле на следующий день, а не критикует команду сразу после игры.

В последних 10 встречах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» три раза одержал победу, два раза сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.

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