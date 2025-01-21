Аморим повредил телевизор, критикуя игроков после проигрыша «Брайтону» — The Athletic
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим повредил большой телевизор в раздевалке команды во время критики своих футболистов после поражения в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:3). Об этом сообщает The Athletic.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5' 1:1 Фернандеш – 23' 1:2 Митома – 60' 1:3 Рюттер – 76'
По информации источника, телевизор, который использовался для тактических разборов, нуждается в ремонте.
Также подчёркивается, что подобное поведение португальского специалиста удивило многих в клубе, поскольку обычно он анализирует произошедшее на поле на следующий день, а не критикует команду сразу после игры.
В последних 10 встречах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» три раза одержал победу, два раза сыграл вничью и пять раз потерпел поражение.
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