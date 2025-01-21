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«Гвардиола всегда был новатором». Энрике — о матче «ПСЖ» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов

«Гвардиола всегда был новатором». Энрике — о матче «ПСЖ» с «Ман Сити» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о противостоянии с Хосепом Гвардиолой, возглавляющим «Манчестер Сити», в преддверии очного матча их команд в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра, 22 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пеп [Гвардиола] был новатором на протяжении всей своей карьеры. Он не боится использовать новые идеи. Это матч, который даст нам возможность адаптироваться к тому, что придётся защищаться. Это очень увлекательно и мотивирует, потому что у нас очень молодая команда, несмотря на то что она обладает прекрасными качествами», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» начнётся в 23:00 мск.

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