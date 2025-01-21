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Игрок «Пари НН» Грулёв рассказал, тяжело ли было покидать «Динамо»

Игрок «Пари НН» Грулёв рассказал, тяжело ли было покидать «Динамо»
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Воспитанник московского «Динамо», ныне нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв рассказал, тяжело ли ему было покидать родной клуб, в котором он провёл почти всю свою профессиональную карьеру.

«Мне хочется поблагодарить «Динамо». Это клуб, который воспитал меня как игрока и дал дорогу в большой футбол. Уходить было тяжело – «Динамо» навсегда останется в моём сердце. Вместе с тем у меня было не так много игровой практики. Это не так хорошо для меня как для футболиста, да и для клуба тоже. Переход в «Пари НН» в данных условиях – лучшее решение для всех», — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

Форвард прошёл путь от академии до основной команды «Динамо». Он дебютировал за основную команду москвичей в 2018 году. За это время Вячеслав провёл 154 матча и забил 25 мячей.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе 25-летнего нападающего 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

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