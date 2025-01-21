Терёхин: если Энрике в «Зените» будет всех обыгрывать и решать вопрос один, это интересно

Бывший российский футболист Олег Терёхин отреагировал на трансфер бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит». Игрок перебрался в РПЛ из «Ботафого» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 30 млн + € 2 млн бонусов.

«У «Зенита» уходят несколько футболистов. Возможно, что деньги за их продажу они потратят на Луиса Энрике. Но это один футболист, а на поле — 11 игроков. Если он приедет, будет всех обыгрывать и решать вопрос один, это интересно. Но € 35 млн — это большие деньги. Надеюсь, что они оправдаются», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее «Зенит» объявил о совершении трёх трансферных сделок с бразильским клубом «Ботафого». В Санкт-Петербург перешёл вингер Луис Энрике, а покинул команду полузащитник Артур. Другой игрок сине-бело-голубых присоединится к «Ботафого» летом 2025-го, после окончания сезона Российской Премьер-Лиги.