Боссы «МЮ» продолжают доверять Амориму, несмотря на последние результаты — The Athletic

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает поддерживать главного тренера команды Рубена Аморима, несмотря на четыре поражения в последних шести матчах «красных дьяволов» в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, португальский специалист общался на протяжении 20 минут с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом после победы в матче 21-го тура с «Саутгемптоном» (3:1).

Подчёркивается, что руководство манкунианцев также готово усилить команду Аморима. В частности, «Манчестер Юнайтед» начинает вести переговоры по крайнему защитнику «Лечче» Патрику Доргу.

После 22 туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 26 очков и занимают 13-е место.

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