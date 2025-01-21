Боссы «МЮ» продолжают доверять Амориму, несмотря на последние результаты — The Athletic
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Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает поддерживать главного тренера команды Рубена Аморима, несмотря на четыре поражения в последних шести матчах «красных дьяволов» в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, португальский специалист общался на протяжении 20 минут с совладельцем «Манчестер Юнайтед» Джимом Рэтклиффом после победы в матче 21-го тура с «Саутгемптоном» (3:1).
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Минте – 5' 1:1 Фернандеш – 23' 1:2 Митома – 60' 1:3 Рюттер – 76'
Подчёркивается, что руководство манкунианцев также готово усилить команду Аморима. В частности, «Манчестер Юнайтед» начинает вести переговоры по крайнему защитнику «Лечче» Патрику Доргу.
После 22 туров АПЛ «красные дьяволы» набрали 26 очков и занимают 13-е место.
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