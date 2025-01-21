Хомуха: «Реал Сосьедад» рассмотрит продажу Захаряна, если ситуация с травмами не изменится

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал новость об очередной травме российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«В Испании совсем иной уровень футбола и интенсивности. У Захаряна не было такого количества травм в России. Любой клуб не радуется, когда покупают футболиста за деньги, а он вместо того, чтобы приносить пользу команде, только лечится. Сейчас сложно судить, будет ли «Реал Сосьедад» рассматривать продажу Арсена. Но если ситуация до конца чемпионата не изменится, клуб примет такое решение», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.