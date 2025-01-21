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«Милан» готов заплатить до € 40 млн за Феликса, «Челси» не устраивает это предложение — TT

«Милан» готов заплатить до € 40 млн за Феликса, «Челси» не устраивает это предложение — TT
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«Милан» продолжает вести переговоры с «Челси» о переходе нападающего Жоау Феликса в итальянский клуб. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «Милан» готов предложить € 35-40 млн за португальского футболиста, однако лондонский клуб не устраивает данная сумма.

Также клубы имеют расхождения относительно формулы перехода Феликса. «Россонери» рассматривают вариант исключительно с арендой нападающего, предусматривающей право выкупа. В свою очередь, «синие» хотят либо продать футболиста, либо отдать его в аренду, но с обязательством выкупа от «Милана».

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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