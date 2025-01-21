Бывший хавбек «Ливерпуля» Шелви стал игроком «Бёрнли» из Чемпионшипа

32-летний полузащитник Джонджо Шелви стал игроком «Бёрнли». Контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.

«Мне нравится этот клуб. Каждый раз, когда я играл против «Бёрнли» на «Тёрф Мур», было тяжело, но теперь я часть этой команды, и моя цель — сделать всё возможное, чтобы помочь этому клубу вернуться в Премьер-лигу, где ему и место», — приводит слова Шелви пресс-служба клуба на официальном сайте.

Шелви перешёл в «Бёрнли» в статусе свободного агента. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест». Последние 1,5 года полузащитник играл в Турции за «Ризеспор» и «Эюпспор».

«Бёрнли» выступает в английском Чемпионшипе. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице с 55 очками за 27 матчей.