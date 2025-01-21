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Игорь Семшов: Захарян может спокойно пробиться в стартовый состав «Реала Сосьедад»

Игорь Семшов: Захарян может спокойно пробиться в стартовый состав «Реала Сосьедад»
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на новость о травме атакующего хавбека «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Расстраивает, что Арсен снова травмировался. Он только восстановился — снова травма… Нужно лечиться и быстрее приступать к работе. Захарян не играл с мая. Думаю, он переживает, как и все любители футбола в России. Когда наш футболист играет за рубежом, ты за ним пристально следишь.

Когда столько пропускаешь, теряешь игровой тонус. Нужно как можно скорее вливаться. В «Сосьедаде» есть с кем конкурировать. Там нет игроков сильнее Захаряна на две головы. Он может спокойно пробиться в стартовый состав и становиться тем футболистом, которого все хотят видеть. Но для этого нужно, чтобы Арсен был полностью здоров», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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