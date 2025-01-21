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ЦСКА предложил Лоррану $ 1 млн в год, игрок ждёт соглашения между клубами — Касагранде

ЦСКА предложил Лоррану $ 1 млн в год, игрок ждёт соглашения между клубами — Касагранде
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Московский ЦСКА сделал предложение по зарплате в размере $ 1 млн в год для 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский футболист принял эти условия и на текущий момент ждёт завершения переговоров между ЦСКА и «Фламенго», который хочет выручить как можно больше с трансфера Лоррана. В бразильском клубе осознают, что в случае, если они не продадут хавбека зимой, его трансферная стоимость может снизиться. При этом нет других претендентов на Лоррана, кроме ЦСКА.

Ранее Касагранде сообщил, что красно-синие предложили «Фламенго» € 8 млн за 80% прав на 18-летнего полузащитника.

Лорран — бывший игрок юношеских сборных Бразилии до 16 и до 17 лет. Всего за основную команду «Фламенго» полузащитник в 34 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.

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