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Семшов: уйти в «Спартак» никогда не поздно. Помазуну надо туда, где он будет 1-м номером

Семшов: уйти в «Спартак» никогда не поздно. Помазуну надо туда, где он будет 1-м номером
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера Ильи Помазуна из ПФК ЦСКА в «Спартак».

«Удивлён, что Помазун не был заявлен ни за одну команду в первой части чемпионата. Это достаточно квалифицированный голкипер, он хорошо проявлял себя в «Урале».

Что касается возможного перехода в «Спартак», Помазуну нужно переходить туда, где он будет однозначным первым номером. Помазуну нужно играть, чтобы о нём снова начали говорить. Мне тяжело судить, с чем связано такое затишье. Перейти в «Спартак» никогда не поздно, но Помазуну сейчас надо начать играть», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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