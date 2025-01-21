Витинья объяснил, почему «ПСЖ» стал лучше после ухода Мбаппе

Полузащитник «ПСЖ» Витинья объяснил, почему французский гранд стал лучше после ухода из него нападающего Килиана Мбаппе, который состоялся минувшим летом.

«Это другой сезон. Нам не сложно говорить об этом. Килиан — один из лучших, если не лучший. Мы знали, что будет трудно. Его нельзя заменить напрямую. Но его можно заменить командой. Именно это мы и сделали. Но подобное требует времени. Я думаю, что как команда мы стали лучше и уже показали это. Иногда голы не идут в ворота, но у нас [всё равно] много отличных нападающих», — приводит слова Витиньи The Times.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 года и за этот период стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 мячей во всех турнирах.

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