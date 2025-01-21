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Витинья объяснил, почему «ПСЖ» стал лучше после ухода Мбаппе

Витинья объяснил, почему «ПСЖ» стал лучше после ухода Мбаппе
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Полузащитник «ПСЖ» Витинья объяснил, почему французский гранд стал лучше после ухода из него нападающего Килиана Мбаппе, который состоялся минувшим летом.

«Это другой сезон. Нам не сложно говорить об этом. Килиан — один из лучших, если не лучший. Мы знали, что будет трудно. Его нельзя заменить напрямую. Но его можно заменить командой. Именно это мы и сделали. Но подобное требует времени. Я думаю, что как команда мы стали лучше и уже показали это. Иногда голы не идут в ворота, но у нас [всё равно] много отличных нападающих», — приводит слова Витиньи The Times.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 года и за этот период стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 256 мячей во всех турнирах.

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