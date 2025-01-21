Гришин: Захарян — футболист одного года, «Динамо» грамотно его продало в Испанию

Российский тренер Александр Гришин поделился мнением о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне на фоне новости о новой травме футболиста, полученной в испанском клубе.

«Когда Захарян уехал в Испанию, я говорил, что это футболист одного года, которого грамотно продали. Это обыкновенный футболист. Нужно доказывать четыре года, а не один. Молодцы в «Динамо», что вовремя продали Захаряна и заработали на нём деньги. Уже проблема Арсена, что у него травмы.

Это значит, что организм неправильно реагирует на нагрузки в Испании. При чём тут адаптация? Проблемы с ней возникают, когда футболист не может привыкнуть к скоростям. А у Захаряна травма за травмой, значит, у него какой-то сбой в организме. Если так дальше продолжится, клуб даже не сможет его продать. «Реал Сосьедад» уже пожалел, что подписал Захаряна, ведь он не играет. Просто заморозили деньги», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.