Нападающий Вячеслав Грулёв назвал причины своего перехода из «Динамо» в «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Грулёв рассказал, что повлияло на его решение покинуть московское «Динамо» за полгода до окончания контракта с клубом.

«Пари НН» хотел заполучить меня ещё летом. Тогда шла речь об аренде, но переходу помешала травма. Всё это время мы были на связи со спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым, его заместителем Владимиром Рыковым, который также сыграл большую роль при переходе в клуб. Мы хорошо знаем друг друга ещё по «Динамо». Они постоянно проявляли заинтересованность во мне, хотели, чтобы я перешёл в «Пари НН». Так как я получал немного игрового времени, мы обсуждали это с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. У нас был открытый диалог. Марцел честно сказал, что не может гарантировать мне постоянного места на поле, что мне нужно развиваться, и если есть вариант перехода, то имеет смысл им воспользоваться. Благодарен Личке за честность, для меня это очень ценно.

Я посчитал, что «Пари НН» – лучший для меня на этом этапе карьеры вариант. Я уже знаком с клубом и городом по периоду, когда команда играла в ФНЛ. Сейчас у «Пари НН» другой уровень. У клуба хорошая инфраструктура, прекрасный стадион, Нижний Новгород – отличный город. Мне понравился проект «Пари НН», поэтому решил, что нужно переходить. И, повторюсь, я почувствовал большую заинтересованность во мне, что стало определяющим», — приводит слова Грулёва официальный сайт «Пари НН».

25-летний футболист дебютировал за основную команду «Динамо» в 2018 году. За это время Вячеслав провёл 154 матча и забил 25 мячей. 10 января футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.